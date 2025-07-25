Петербургская делегация побывала на молодежном форуме в Ростовской области

«Питерец.ру» сообщает, что делегация из Санкт-Петербурга посетила молодежный форум «Историческое наследие – богатство народа», состоявшийся в Ростовской области. Целью визита стало участие в дискуссиях и обмен опытом в сфере сохранения и популяризации культурного наследия.

Форум собрал молодых людей из разных регионов РФ, заинтересованных в изучении истории и традиций своей страны. В рамках мероприятия были организованы лекции, мастер-классы и круглые столы, посвященные различным аспектам исторического наследия.

Участники форума обсудили вопросы вовлечения молодежи в процесс сохранения исторического наследия, а также роль современных технологий в этой сфере. По итогам мероприятия были выработаны рекомендации по дальнейшему развитию сотрудничества между регионами России в области культуры и истории.