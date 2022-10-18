Молодежный фестиваль «В стиле ЭТНО»

21 и 22 октября в Доме молодежи «Пулковец» состоится фольклорный фестиваль «В стиле ЭТНО», посвященный Году культурного наследия народов России.

«В стиле ЭТНО» – это уникальное событие, которое направлено на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение языков и культуры народов.

На фестивале будут представлены традиции различных народов, особенности их культуры и быта. Мероприятие объединит молодёжь различных уголков нашей страны и будет способствовать развитию межкультурных связей между участниками мероприятия.

Хедлайнером фестиваля станет ансамбль «ПТАШИЦА». Также участников фестиваля ждет насыщенная программа, где пройдут прикладные мастер-классы по набойке по ткани и плетению традиционных поясов, интересные лекции от фолк-блоггеров, ЭТНО-квиз, выступления коллективов, которые представляют свои народы и страны, а также вечёрка.

Вечёрку проведет Илья Ахрамеев – легенда фольклорного движения в России. Фольклорный деятель и исследователь; гусляр и певец; хореограф народного массового танца. Основатель «Живого музея народных искусств», руководитель Открытой школы народного танца г. Москва.

Фестиваль покажет богатство и разнообразие культурного наследия нашей страны, созданного прошлыми поколениями в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, этнокультурного многообразия, самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации.

Подробности: https://vk.com/vstileetno22

Вход свободный по регистрации: https://pulkovec.timepad.ru/event/2192907