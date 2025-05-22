В Герценовском университете начала работу ассамблея к 95-летию института народов Севера

В стенах Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена развернула свою работу масштабная Педагогическая ассамблея, посвященная коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это значимое событие приурочено к 95-летнему юбилею Института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена – уникального учебного и научно-исследовательского центра, который на протяжении почти столетия играет ключевую роль в сохранении и развитии культурного наследия этих регионов. Ассамблея собрала представителей образовательных учреждений, научных организаций, общественных объединений, а также самих коренных народов – тех, кто непосредственно заинтересован в сохранении своих традиций и языков, в передаче накопленного веками опыта и мудрости будущим поколениям.

В центре внимания участников ассамблеи находятся актуальнейшие проблемы современного образования для коренных малочисленных народов. Это сложная, многогранная проблематика, требующая комплексного подхода и учета множества факторов. Обсуждение затрагивает не только вопросы разработки и внедрения специальных образовательных программ, учитывающих специфику культур и языков коренных народов, но и вопросы доступности образования в отдаленных регионах, необходимость подготовки высококвалифицированных педагогических кадров, свободно владеющих языками и глубоко понимающих особенности менталитета и традиций своих учеников. Большое внимание уделяется сохранению и развитию родных языков, которые являются неотъемлемой частью культурной идентичности коренных народов и важнейшим средством передачи знаний и традиций. Без этих языков исчезает уникальное культурное наследие, теряется связь поколений.

Торжественное открытие ассамблеи ознаменовалось выступлениями высокопоставленных гостей и руководителей университета. Проректор по воспитательной деятельности и молодежной политике РГПУ им. А.И. Герцена, Роман Соколов, в своем приветственном слове подчеркнул выдающуюся роль Института народов Севера в сохранении и популяризации духовных богатств коренных малочисленных народов. Он отметил, что работа, начатая многими поколениями ученых и педагогов института, является залогом сохранения уникальной культурной мозаики России. Соколов также подчеркнул важность продолжения этой работы и необходимость привлечения новых сил и ресурсов для её дальнейшего развития. Он акцентировал внимание на необходимости интеграции традиционных знаний и современных образовательных технологий.

Среди почетных гостей ассамблеи присутствовала Елена Евтюхова, член Комитета Государственной Думы по делам национальностей. Она поздравила Институт народов Севера от имени председателя Комитета, Владимира Иванова, отмечая его исключительную роль в подготовке высококвалифицированных специалистов, преданных делу сохранения языков, традиций и культуры коренных малочисленных народов. Евтюхова подчеркнула, что деятельность Института вполне соответствует государственной политике, направленной на поддержку коренных малочисленных народов и сохранение их уникального культурного наследия, политике, определённой Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Она также отметила важность межведомственного взаимодействия для эффективного решения задач в области образования и сохранения культурного наследия коренных малочисленных народов. Евтюхова акцентировала внимание на необходимости финансовой поддержки и расширения программ по сохранению и развитию родных языков, а также на важности привлечения к работе молодых специалистов, способных привнести новые идеи и подходы в эту область.

В рамках ассамблеи запланированы мастер-классы, круглые столы, презентации инновационных образовательных проектов, посвящённые различным аспектам развития образования коренных малочисленных народов. Участники смогут обменяться опытом, обсудить насущные проблемы и найти новые пути их решения. Ассамблея – это не просто форум, а площадка для консолидации усилий различных организаций и институтов для достижения общей цели – сохранения и развития уникального культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Результаты работы ассамблеи будут способствовать разработке эффективных механизмов поддержки образования и культурного развития этих народов в будущем. Это знаменательное событие вносит значительный вклад в дело сохранения культурного многообразия нашей страны. Участие в ассамблее представителей различных ведомств и организаций говорит о значимости данной проблемы на государственном уровне. Ожидается, что принятые на ассамблее решения будут способствовать улучшению качества жизни коренных малочисленных народов и сохранению их уникальной культуры для будущих поколений.