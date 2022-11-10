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Питерец.ру » Культура » В Ленобласти формируют реестр объектов нематериального культурного наследия

В Ленобласти формируют реестр объектов нематериального культурного наследия

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16
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
От свадебных традиций новоладожского уезда до ямбургской керамики

От свадебных традиций новоладожского уезда до ямбургской керамики: в Ленинградской области формируют реестр объектов нематериального культурного наследия.

Об этом рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой на открытии форума «Народная культура в XXI веке: традиции и инновации» в региональном правительстве. 

«Для Ленинградской области сохранение материального и нематериального наследия является очень важным. Вы знаете, что был принят федеральный закон об охране нематериального культурного наследия. Ещё до того, как был принят федеральный закон, в Ленинградской области начали формировать свой реестр нематериального культурного наследия, в который вошли обряд Гатчинской свадьбы, технология изготовления оятской керамики, традиционный вепсский праздник Светлый день, ямбургская керамика, захожское кружево, изготовление традиционной ижорской игрушки, свадебные традиции новоладожского уезда, и много чего ещё. В Выборге возродилось производство — выпечка традиционного выборгского кренделя. Его тоже надо вносить в реестр нематериального культурного наследия», —  сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. 

Международный форум «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации» проходит с 10 по 12 ноября и объединяет специалистов и экспертов из 40 регионов России, Казахстана и Белоруссии. Новыми участниками форума стали эксперты из Донецкого Республиканского Дома народного творчества и кино. Центральной темой дискуссионных площадок будет популяризация этнокультурного достояния России.

Источник: Администрация Ленобласти
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