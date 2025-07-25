ента новостей

15:05
В Ленобалсти задержали пьяного мужчину на мопеде
10:01
Петербургская делегация побывала на молодежном форуме в Ростовской области
09:45
Власти Петербурга выделят деньги модернизацию хранилищ данных
09:35
Петербург достигнет 100% очистки сточных вод к 2030 году
09:26
Петербург в топе регионов РФ по любви к BMW
00:50
В хоккейном клубе «СКА-ВМФ», выступающем в ВХЛ, сформирован тренерский штаб и произошли серьёзные перемены в составе: покинул петербургский клуб и экс-капитан «СКА-Невы» Конозов
00:14
Петербургские шахматисты Гоганов и Лобанов после 4-го тура «Oskemen Open» в Казахстане набрали по 3 очка и преследуют четвёрку лидеров, один из которых – Алексей Гребнев
20:03
На трассе «Нарва» произошло смертельное ДТП
19:20
В Петербурге завершился 2-й этап чемпионата России по водно-моторному спорту
17:10
В Мариинском дворце открылась выставка работ студентов Народного художника Андрея Блиока
16:34
Первое уголовное дело о дропперстве возбудили в Москве
16:29
На трассе «Кола» в районе Разметелево дорожники ограничат пропускную способность
16:15
Во Всеволожске задержали подозреваемого в налете на магазин 
12:06
В Ленобласти задержали подозреваемых в магазинном грабеже
11:58
В Мурино поймали подозреваемую в обмане пенсионерки с улицы Тельмана
11:45
В Приморском районе поймали стрелка по остановке общественного транспорта
11:29
В Петербурге мужчина выстрелил из пневматики в молодую пару
11:05
В квартире на улице Седова обнаружили склад наркотиков
10:36
В Петербурге полицейские проверяли курьеров маркетплейсов
10:28
На КАД в районе развязки с Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения
09:46
Петербуржцам напомнили о безопасности на водоемах
09:38
В Петербурге выявили более 2000 нарушений среди курьеров
09:30
В Шушарах определили место для трамвайной линии до Славянки
09:24
Искусственный интеллект возьмет под контроль водные артерии Петербурга с 2026 года
01:49
Иранский шахматист Табатабеи досрочно выиграл турнир имени Карпова в Ханты-Мансийске, а чемпион России Артемьев в 8-м туре одержал свою первую победу
01:05
«Злой гений» баскетбольного «Зенита» в плей-офф сезона – 2022/2023 Ненад Димитриевич стал игроком петербургского клуба
19:52
В Петербурге стартовала интеграция Службы 112 с мессенджером МАХ
19:04
На улице Бабушкина иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
19:00
На улице Курчатова на проходной завода женщину ранили стрелой из лука
17:43
На шахматном турнире «Oskemen Open» в Казахстане петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов набрал 2 очка из 2, у Сергея Лобанова – 1,5 очка и место в районе 20-го
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Власти Петербурга выделят деньги модернизацию хранилищ данных

Власти Петербурга выделят деньги модернизацию хранилищ данных

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
Власти Санкт-Петербурга выделяют значительные средства на обновление системы хранения информации, чтобы соответствовать современным требованиям

«Питерец.ру» сообщает, что Правительство Северной столицы намерено выделить 1,5 млрд. руб. на масштабное обновление инфраструктуры, отвечающей за хранение и обработку данных. Данный шаг направлен на повышение эффективности работы городских служб и ведомств.

Финансирование позволит внедрить передовые технологии и обеспечить надежность хранения критически важной информации. Модернизация коснется не только аппаратной части, но и программного обеспечения, что позволит оптимизировать процессы и повысить уровень защиты данных от киберугроз. Ожидается, что реализация проекта существенно улучшит качество предоставляемых государственных услуг и укрепит позиции Санкт-Петербурга как инновационного центра.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-06-2025, 09:04
«Петросталь» инвестирует в модернизацию
16-07-2025, 09:22
Выделены финансы на социальные объекты
7-01-2025, 09:47
В Петербурге активно обновляют трамвайные пути
27-02-2025, 09:50
Женские консультации и роддома в СПб будут реорганизованы
1-05-2024, 00:34
Как повысить производительность и надежность системы 1С с помощью сопровождения?
24-05-2024, 16:29
Роль IT-инфраструктуры в успешной деятельности компаний в эпоху цифровизации

Происшествия на дорогах

Вчера, 20:03
На трассе «Нарва» произошло смертельное ДТП
23-07-2025, 19:04
На улице Бабушкина иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
23-07-2025, 13:00
На улице Руставели молодой человек врезался в бетонный отбойник на мотороллере. Водитель и пассажир в больнице
23-07-2025, 12:43
На «Южном полукольце» в ДТП с грузовиком погиб один человек
Наверх