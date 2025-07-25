Власти Петербурга выделят деньги модернизацию хранилищ данных

«Питерец.ру» сообщает, что Правительство Северной столицы намерено выделить 1,5 млрд. руб. на масштабное обновление инфраструктуры, отвечающей за хранение и обработку данных. Данный шаг направлен на повышение эффективности работы городских служб и ведомств.

Финансирование позволит внедрить передовые технологии и обеспечить надежность хранения критически важной информации. Модернизация коснется не только аппаратной части, но и программного обеспечения, что позволит оптимизировать процессы и повысить уровень защиты данных от киберугроз. Ожидается, что реализация проекта существенно улучшит качество предоставляемых государственных услуг и укрепит позиции Санкт-Петербурга как инновационного центра.