В Петербурге активно обновляют трамвайные пути

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице за прошедший год заменили более 25 км трамвайных рельсов. Обновление инфраструктуры городского транспорта является важной задачей для СПб. Это повышает уровень комфорта и безопасности пассажиров.

Замена рельсов позволяет повысить качество перевозок и снизить уровень шума и вибрации при движении трамваев. Специалисты отмечают, что работы проводятся в соответствии с графиком и не создают неудобства для горожан.

Обновленная инфраструктура позволяет обеспечить бесперебойное движение трамваев и улучшить качество перевозки пассажиров. Так что городские власти продолжают обновление трамвайных путей. Это способствует повышению эффективности работы электротранспорта.