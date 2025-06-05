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Питерец.ру » Экономика » «Петросталь» инвестирует в модернизацию

«Петросталь» инвестирует в модернизацию

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
petrostal.spb.ru
Петербургское предприятие намерено вложить 25 млрд. руб. в обновление собственного производства

«Питерец.ру» сообщает, что завод «Петросталь» объявил о планах инвестировать 25 млрд. руб. в модернизацию производства. Модернизация затронет ключевые производственные процессы и позволит внедрить новейшие технологии в работу предприятия. Планируется обновление оборудования, улучшение систем автоматизации и контроля качества продукции.

Эти меры направлены на повышение эффективности производства, снижение затрат и улучшение экологических показателей. Ожидается, что модернизация позволит заводу укрепить свои позиции на рынке и повысить конкурентоспособность продукции. Реализация проекта будет осуществляться в несколько этапов с привлечением ведущих специалистов и инженеров. Завершение модернизации планируется в 2030 году.

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