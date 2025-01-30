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Питерец.ру » Политика » Немцы снова признали вину за Блокаду

Немцы снова признали вину за Блокаду

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Немцы признают вину за блокаду Ленинграда и поддерживают больницу, в которой лечатся блокадники

«Питерец.ру» сообщает, что в Германии признали ответственность за страдания и гибель жителей Ленинграда во время блокады города в годы ВОВ. С таким заявлением выступил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Он подчеркнул, что Германия разделяет страдания и потери жителей осажденного города и признает свою ответственность за них. Хебештрайт добавил, что в немцы всегда будут помнить о жертвах блокады Ленинграда.

С этой целью Германия реализовывает различные гуманитарные программы. В частности, с 2019 года финансируется больница СПб, в которой лечатся блокадники. На это выделено 12 млн. евро.

Напоминаем, что блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Она стала одной из самых трагических страниц в истории ВОВ. За время блокады от голода, холода и обстрелов погибли сотни тысяч человек.

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