В Смольном прошло пленарное заседание Международного съезда блокадников

В преддверии 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Смольном состоялось пленарное заседание XXIX Международного съезда блокадников Города-Героя Ленинграда. В нем приняли участие около 140 делегатов из разных городов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к делегатам подчеркнул, что Ленинград-Санкт-Петербург всегда будет помнить всех, кто помог городу выстоять и победить в тяжелые годы блокады. Он отметил беспримерное мужество и стойкость защитников и жителей блокадного города, которые выдержали 900 долгих дней испытаний. Губернатор также напомнил, что осаждённому Ленинграду помогала вся страна, принимая эвакуированных жителей и отправляя продовольствие, вооружение и боеприпасы по льду Ладожского озера. Александр Беглов поблагодарил участников съезда за их вклад в сохранение города и возрождение его величия и красоты в послевоенные годы.

Делегаты съезда примут участие в ключевых мероприятиях, посвященных 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, - торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище и митинге-реквиеме на Газпром Арене.

Международная ассоциация общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда проводит съезд в этом году впервые после трехлетнего перерыва. Он продлится до 29 января. На сегодняшний день организация объединяет более 12 тысяч человек из 70 городов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. По ее инициативе выпущены Книги Памяти «Блокада. 1941-1944. Ленинград» и «Они пережили блокаду», а также другие издания, посвященные героической истории города. При участии ассоциации созданы и установлены мемориальные доски на зданиях, где жили блокадники, и проведены другие мероприятия, направленные на увековечение памяти о тех, кто пережил блокаду Ленинграда.

Кроме того, следует отметить, что блокада Ленинграда стала одним из самых трагических событий в истории Великой Отечественной войны. Город был полностью отрезан от остальной части страны, и его жители оказались в тяжелейших условиях. Несмотря на голод, холод и постоянные бомбардировки, ленинградцы проявили невероятное мужество и стойкость. Они продолжали работать на заводах и фабриках, создавать произведения искусства и поддерживать друг друга в трудную минуту. Блокада Ленинграда продолжалась 900 дней и ночей. За это время погибли сотни тысяч людей, в том числе и дети. Но город выстоял и не сдался. 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Этот день стал одним из самых знаменательных в истории города. Память о блокаде Ленинграда вечно будет жить в сердцах людей.

Ежегодно в городе проходят мероприятия, посвященные этой трагической странице истории. Память о блокаде Ленинграда служит напоминанием о том, какую цену пришлось заплатить за победу в Великой Отечественной войне.