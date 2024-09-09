В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда

В День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, в Санкт-Петербурге почтили память погибших в одной из самых трагических страниц истории. На Пискарёвском мемориальном кладбище, где покоятся сотни тысяч жертв блокады, состоялась торжественно-траурная церемония возложения цветов к монументу «Мать-Родина».

Спикер петербургского парламента Александр Бельский и Губернатор города Александр Беглов, вместе с депутатами Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, ветеранами, представителями общественных организаций города и всех основных конфессий страны, отдали дань уважения всем, кто погиб в годы блокады.

83 года назад, 8 сентября 1941 года, фашистская Германия совершила чудовищное преступление, закрыв кольцо блокады вокруг Ленинграда. 900 дней жители города боролись за выживание, страдая от голода, холода, бомбежек и обстрелов.

Пискарёвское кладбище – это место скорби и памяти. Созданное еще в конце 30-х годов на северной окраине Ленинграда, в годы блокады оно стало массовым захоронением жертв блокады и военных Ленинградского фронта. По разным оценкам, здесь покоятся от 470 до 520 тысяч человек.

Монумент «Мать-Родина», установленный в 1960 году, в пятнадцатую годовщину Великой Победы, является символом непокоренного духа ленинградцев.

Блокада Ленинграда – это страшная трагедия, которая оставила глубокий след в истории нашего города. Память о ее жертвах вечна, и каждый год, в День памяти жертв блокады, мы отдаем им дань уважения и благодарности за их мужество, стойкость и непокоренный дух.