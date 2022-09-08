Жители Ленобласти отдают дань памяти погибшим в блокаду

Жители Ленинградской области сегодня вспоминают начало блокады Ленинграда. В этот день 81 год назад вокруг города замкнулось вражеское кольцо.

По традиции делегация Ленинградской области, которую возглавили вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк и председатель Законодательного собрания региона Сергей Бебенин возложила венок на Пискаревском мемориальном кладбище.

Бои за Ленинград развернулись на территории Ленинградской области в июле 1941 года. Первым врага на дальних подступах к Ленинграду встретили ополченцы Лужского оборонительного рубежа. Здесь им удалось задержать немцев на 45 суток и дать городу возможность подготовиться к обороне.

8 сентября 1941 года началась блокада города, продлившаяся 872 дня.

В годы блокады Ленинграда единственной транспортной магистралью, связывавшей город со страной, была Дорога жизни через Ладожское озеро. Благодаря ей с начала 1942 года нормы выдачи хлеба населению Ленинграда стали постепенно повышаться.

Прорвать блокаду Ленинграда советская армия смогла только в январе 1943 года. Полностью освободить город удалось 27 января 1944 года. Сегодня этот день является одним из дней воинской славы России.