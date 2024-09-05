Путин высказался о Дурове

Во время выступления на ВЭФ Владимир Путин коснулся ситуации с Павлом Дуровым. Президент России отметил, что встречался с основателем Телеграмма один раз. Это произошло давно в Москве. По словам российского лидера, каких-либо претензий к Дурову у нас не было. Однако у других стран они имелись.

Ситуацию также прокомментировал и Дмитрий Песков. Он отметил, что наша страна готова помогать своему гражданину. Однако в случае с Дуровым дело усложняется тем, что он является еще гражданином Франции – для Парижа приоритет именно это.

«Питерец.ру» напоминает, что уроженец Северной столицы Павел Дуров был арестован во Франции. Основателя Телеграмма обвиняют в нарушениях, допущенных в мессенджере. Многие эксперты считают, что это дело носит политический характер.