Путин за Дрозденко

«Питерец.ру» сообщает, что Владимир Путин выразил поддержку губернатору Ленобласти Александру Дрозденко. Глава государства отметил, что в развитии региона наблюдаются серьезные успехи.

По ряду показателей темпы роста областной экономики выше общероссийских. В частности, рост ВВП региона составляет 7,1%, по стране – 3,8%. Путин также отметил рост производства и увеличения объемов строительства. Президент подчеркнул, что в Ленобласти профицит бюджета, а долговая является низкой. Однако в экономике региона по-прежнему остаются слабые места, которые нужно укреплять. Это высокая доля аварийного жилья, нехватка врачей и узких специалистов.

По словам Путина, у Александра Дрозденко есть моральное право идти на очередной срок. Однако окончательное слово здесь должны сказать избиратели. Об этом президент сказал во время онлайн-конференции с губернатором Дрозденко.