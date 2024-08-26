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Питерец.ру » Политика » Чем обернется арест Павла Дурова?

Чем обернется арест Павла Дурова?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
m24.ru
Каковы последствия ареста основателя Телеграмма?

Новость о том, что знаменитый программист и уроженец Петербурга Павел Дуров арестован во Франции, вызвала большой резонанс в мировом сообществе. Основателя Телеграмма обвиняют в отказе сотрудничать с официальными властями Франции и вызванных этим нарушениях.

Возникает вопрос: «Что теперь ждет Дурова и его знаменитый сервис?» «Питерец.ру» отмечает, что многое будет зависеть от того, пойдет ли Павел на компромисс – станет ли договариваться с французскими властями и теми, кто за ними стоит (понятно, что речь идет о США).

Некоторые аналитики отмечают, что если американские спецслужбы и НАТО получат ключи от Телеграмм, то смогут прочитать сообщения секретных чатов – в том числе, переписку российских военных. Так что Минобороны придется переходить на другой сервис – а лучше всего создать собственный.

Что касается обычных пользователей Телеграмма, то события, связанные с Дуровым, вряд ли их коснутся. Разве что работа сервиса в России будет заблокирована, но такой вариант кажется маловероятным.

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