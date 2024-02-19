Лидер РФ Владимир Путин заявил, что наша страна готова к переговорам по Украине. Об этом он сообщил во время интервью Карлсону и Павлу Зарубину. Таким способом президент России дал сигнал Западу относительно готовности мирного урегулирования.

Однако Владимир Владимирович сомневается, что киевские власти готовы к такому исходу. По словам Путина, мира можно было добиться уже 1,5 года назад, но переговоры прекратились по инициативе украинской стороны.

«Питерец.ру» отмечает, что при этом цели СВО остаются неизменными – освобождение Донбасса, денацификация и демилитаризация Украины, а также безопасность на всех российских территориях. Посмотрим, как отреагируют на сигнал Путина западные кураторы киевского режима.