Какие вопросы поднял Путин

«Питерец.ру» отмечает, что выступление Владимира Путина стало одним из самых ожидаемых событий ПМЭФ-2022. К заседанию с участием российского лидера было приковано повышенное внимание. Президент РФ затронул очень важные вопросы.

Изменения, произошедшие в политике и экономике, Путин назвал революционными. При этом он охарактеризовал антироссийские санкции как безумные и констатирован завершение эпохи однополярного мира.

По словам Владимира Владимировича, сейчас очень непростое время для всего мирового сообщества. Принципы глобальной экономики находятся под угрозой. Действующие до этого устои оказались подорваны из-за действий некоторых западных стран.

Путин также отметил, что страна успешно противостоит санкциям Запада. Государство и бизнес действуют сплоченно. Однако процент инфляции еще высок, но власти предпринимают усилия для его снижения.