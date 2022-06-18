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Питерец.ру » Политика » Какие вопросы поднял Путин

Какие вопросы поднял Путин

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Путин выступил на заседании ПМЭФ-2022

«Питерец.ру» отмечает, что выступление Владимира Путина стало одним из самых ожидаемых событий ПМЭФ-2022. К заседанию с участием российского лидера было приковано повышенное внимание. Президент РФ затронул очень важные вопросы.

Изменения, произошедшие в политике и экономике, Путин назвал революционными. При этом он охарактеризовал антироссийские санкции как безумные и констатирован завершение эпохи однополярного мира.

По словам Владимира Владимировича, сейчас очень непростое время для всего мирового сообщества. Принципы глобальной экономики находятся под угрозой. Действующие до этого устои оказались подорваны из-за действий некоторых западных стран.

Путин также отметил, что страна успешно противостоит санкциям Запада. Государство и бизнес действуют сплоченно. Однако процент инфляции еще высок, но власти предпринимают усилия для его снижения.

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