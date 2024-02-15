Путин о Такере Карлсоне

«Питерец.ру» отмечает, что Владимир Путин дал комментарий по поводу своего интервью Такеру Карлсону. Президент России признался, что ожидал более острых вопросов от журналиста и был готов также остро на них отвечать, но Карслон выбрал иную тактику.

По словам Путина, его собеседник проявил удивительное терпение, что необычно для американского журналиста. Владимир Владимирович отметил, что сейчас не получается разговаривать с Западом напрямую, и поблагодарил Карлсона за сотрудничество.

Путин отметил, что во время разговора «за кадром» была поднята тема «еврейских погромов», которая сегодня используется для очернения России. Также Карслон спросил российского президента, с кем ему лучше работать – с Байденом или Трампом. На это Путин ответил, что Байден является более предсказуемым. Но Россия готова к диалогу с любым американским лидером.