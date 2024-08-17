Петербург примет гостей из Курска

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица примет 200 детей, приехавших из Курской обл. Вместе с ребятами прибудут их учителя. Для гостей Петербурга будут организованы специальные мероприятия.

Это увлекательные программы, которые в какой-то мере позволят отвлечься от трагических событий последних дней. Также приехавшие смогут узнать новое о Петербурге, ознакомиться с его достопримечательностями. Для гостей приготовлены специальные зоны с комфортабельными условиями проживания.

Губернатор Беглов подчеркнул, что город уже 2 года принимает детей; из Мариуполя. Так что ребята из Курса тоже останутся довольны проведенным временем. В СПб стараются создать максимально комфортные условия для приема гостей.