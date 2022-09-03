Обучаются по российской программе

Петербург продолжает помогать Мариуполю. Благодаря этому, в городе-побратиме начался новый учебный год. Теперь уже мариупольские школьники будут обучаться согласно российским стандартам.

В город были отправлены книги, учебные пособия и методические материалы. По словам Александра Беглова, школьники Мариуполя смогут узнать много чего интересного. Это факты общей истории, а также произведения великой русской литературы. Ну а во время каникул Петербург снова охотно примет этих ребят у себя.

По данным «Питерец.ру», 1 сентября в школах Мариуполя начали занятия 12 тыс. учащихся. Северная столица и дальше будет оказывать поддержку этому городу. В общем, работа в этом направлении продолжается.