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Питерец.ру » Общество » На время проведения ПМЭФ-2024 запретят ездить на электросамокатах и электровелосипедах

На время проведения ПМЭФ-2024 запретят ездить на электросамокатах и электровелосипедах

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Опубликовал: Вадик Котов
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Александр Беглов: Запрет движения самокатов и других средств индивидуальной мобильности введен в шести районах города на время проведения ПМЭФ-2024

Оперативный штаб Санкт‑Петербурга по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757, принял решение запретить движение на средствах индивидуальной мобильности на территории шести районов города во время проведения ПМЭФ-2024.

«Традиционно в дни Петербургского международного экономического форума Северная столица принимает множество гостей со всего мира. Наша обязанность, как гостеприимных хозяев, – обеспечить им комфорт и безопасность. Средства индивидуальной мобильности создают дополнительные риски на дороге, так как управлять ими могут, в том числе, дети и подростки, плохо знающие правила дорожного движения. Чтобы повысить безопасность петербуржцев и гостей города, было принято решение убрать электросамокаты и прочие подобные устройства из исторического центра, а также из Пушкинского и Московского районов на время проведения форума», – отметил губернатор Александр Беглов.

С 00:00 5 июня до 24:00 8 июня 2023 года на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского, Пушкинского и Центральных районов будут запрещены электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса, а также велосипеды с электродвигателем.

Решение принято в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности.

Источник: Администрация Петербурга
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