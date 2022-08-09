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Питерец.ру » Общество » Пойдут в первый класс

Пойдут в первый класс

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36
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Сколько детей в Петербурге впервые пойдет в школу?

Первый день в школе – важное событие для детей. Особенно для тех, кто идет туда в первый раз. Для ребят открывается совершенно новый мир. Они погружаются в учебную атмосферу, где будут находиться в ближайшие годы.

«Питерец.ру» сообщает, что 1 сентября школы Северной столицы примут 68 тыс. первоклассников. Это на 2,5 тыс. больше, нежели было в прошлом учебном году. Такие цифры озвучил глава города Александр Беглов.

Он также подчеркнул, что в этом году в Петербурге построено 13 новых школ и 26 детских садов. В результате школы получили 12400 новых мест, детсады – 5210. В результате появилась возможность принять больше детей.

Петербург также поздравит первоклассников из Мариуполя. Для этих ребят будут подготовлены специальные подарки. 10 сентября города-побратимы отметят 79 лет со дня освобождения Мариуполя от фашистов.

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