Пойдут в первый класс

Первый день в школе – важное событие для детей. Особенно для тех, кто идет туда в первый раз. Для ребят открывается совершенно новый мир. Они погружаются в учебную атмосферу, где будут находиться в ближайшие годы.

«Питерец.ру» сообщает, что 1 сентября школы Северной столицы примут 68 тыс. первоклассников. Это на 2,5 тыс. больше, нежели было в прошлом учебном году. Такие цифры озвучил глава города Александр Беглов.

Он также подчеркнул, что в этом году в Петербурге построено 13 новых школ и 26 детских садов. В результате школы получили 12400 новых мест, детсады – 5210. В результате появилась возможность принять больше детей.

Петербург также поздравит первоклассников из Мариуполя. Для этих ребят будут подготовлены специальные подарки. 10 сентября города-побратимы отметят 79 лет со дня освобождения Мариуполя от фашистов.