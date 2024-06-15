СПб в топ-3 по путешествиям с детьми

«Питерец.ру» отмечает, что Северная столица обладает туристической привлекательностью. В город на Неве регулярно приезжает большое число гостей, среди них – и путешественники с детьми.

В последние годы в СПб стали активно развивать семейный туризм. Так, за 3 года количество отдыхающих семей увеличилось на 15%. Теперь на их доля составляет 53% от общего числа туристов. Для привлечения семей в Петербурге создают новые маршруты и развлечения, чтобы повысить интерес для детской аудитории.

Летом текущего года СПб вошел в топ-3 среди регионов для путешествий с детьми. На Петербург приходится 10% путешествий с детьми и подростками. Также ожидается, что до конца 2024 года город посетят 10 млн туристов – Северная столица постепенно приближается к показателям, которые были до пандемии.