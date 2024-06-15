ента новостей

10:20
СПб в топ-3 по путешествиям с детьми
09:44
В Петербурге научат ездить самокатчиков
01:57
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков занял шестое место в категории Challengers на ташкентском «UzChess Cup», Александр Грищук провалился в главном турнире
01:33
«Флорида» Сергея Бобровского ведёт 3–0 в финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»
16:13
Выставка «Связующие нити»
13:57
На трассе «Нарва» в ДТП погиб водитель "Лада Приора"
13:50
Жителя города Ломоносов задержали за враждебные публикации в соцсетях
13:25
Молодёжный фестиваль уличных театров “На Карповке”
13:12
В Петербурге официально зарегистрирован рекорд России и Европы по боксу
12:13
Закрывается трамвайное движение по улице Жукова
12:11
В Колпино пьяный мужчина избил водителя «Скорой помощи»
11:25
В Гатчине мужчина поджег входную дверь квартиры сожительницы
11:19
В Петербурге раскрыли убийство пенсионерки, совершенное более 20 лет назад
11:12
В Петербурге поймали рецидивиста грабившего пенсионерок на Петергофском шоссе
10:41
Пенсионер отдал 9 миллионов курьеру
10:26
В Петербурге задержали руфера-экскурсовода за небезопасные услуги
10:09
Pакрывается троллейбусное движение по проспекту Металлистов у Пискаревского проспекта
10:05
Участникам СВО нужна реабилитация
09:24
На проспекте Мориса Тореза 2-летняя девочка выпала из окна
09:18
ИИ поможет учителям с проверкой домашнего задания
01:50
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков победил турецкого шахматиста Мустафу Йылмаза в 8-м туре турнира «UzChess Cup» в Ташкенте
00:45
«Бостон Селтикс» удалось выиграть у «Даллас Маверикс» третий матч финала НБА подряд: Кайри Ирвинг набрал 35 очков
22:28
В Красном Селе после ДТП "Шкоду" выбросило на тротуар
18:42
В Петербурге стартовал финал конкурса лучшего водителя трамвая
15:52
На трассе «Нева» в ДТП пострадал мотоциклист
15:20
Активизировались несовершеннолетние соискатели
15:00
В Ленобласти обсуждались перспективы сотрудничества с делегацией из Узбекистана
14:54
Два туриста исчезли во время путешествия по Греции
14:48
Что с картой болельщика?
14:46
Торжественно-памятное мероприятие «Война на экране»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » СПб в топ-3 по путешествиям с детьми

СПб в топ-3 по путешествиям с детьми

0
5
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
kp.ru
СПб оказался в числе лидеров по летним поездкам с детьми

«Питерец.ру» отмечает, что Северная столица обладает туристической привлекательностью. В город на Неве регулярно приезжает большое число гостей, среди них – и путешественники с детьми.

В последние годы в СПб стали активно развивать семейный туризм. Так, за 3 года количество отдыхающих семей увеличилось на 15%. Теперь на их доля составляет 53% от общего числа туристов. Для привлечения семей в Петербурге создают новые маршруты и развлечения, чтобы повысить интерес для детской аудитории.

Летом текущего года СПб вошел в топ-3 среди регионов для путешествий с детьми. На Петербург приходится 10% путешествий с детьми и подростками. Также ожидается, что до конца 2024 года город посетят 10 млн туристов – Северная столица постепенно приближается к показателям, которые были до пандемии.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-01-2023, 10:32
Где отдыхают с детьми
14-06-2017, 09:50
Наплыв туристов
20-04-2022, 08:15
Здесь хотят жить с детьми
5-03-2024, 08:50
Многодетных семей стало больше
22-02-2021, 08:22
Куда ехать на праздники?
28-12-2022, 12:11
Туристов было почти 200 тысяч

Происшествия на дорогах

0
149
Вчера, 13:57
На трассе «Нарва» в ДТП погиб водитель "Лада Приора"
0
175
13-06-2024, 22:28
В Красном Селе после ДТП "Шкоду" выбросило на тротуар
0
157
13-06-2024, 15:52
На трассе «Нева» в ДТП пострадал мотоциклист
0
161
13-06-2024, 10:04
В Петергофе иномарка сбила 16-летнего юношу на электросамокате
Наверх