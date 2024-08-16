Беглов о проблеме наркотиков

«Питерец.ру» сообщает, что в Смольном прошло заседание антинаркотической комиссии. Данное мероприятие проводится каждый квартал. На этот раз уделили особое внимание проблеме распространения наркотиков через интернет.

По словам губернатора Беглова, в настоящее время большинство преступлений, связанных с наркотиками, происходит с использованием соцсетей. Поэтому для противодействия этим угрозам нужно задействовать помощь интернет-провайдеров, а также молодежных и социальных организаций.

Также необходимо помогать проектам антинаркотической направленности. По словам губернатора, в 2024 году власти Петербурга выделили для этого 13,7 млн. руб. Эти деньги позволили поддержать 5 таких проектов.