СМИ обратили внимание на исчезновение символа СВО с пиджака Беглова

Журналист и публицист Андрей Рост обратил внимание на то, что с пиджака губернатора Петербурга Александра Беглова исчез значок с буквой «Z», который стал символом спецоперации ВС РФ на Украине. По его словам, Беглов стесняется этого знака, потому что опасается санкций со стороны Запада.

Рост напомнил, что градоначальник Северной столицы часто боится выражать свое мнение, касающееся спецоперации на Украине, поэтому исчезновение значка вполне объяснимо.

«Раньше значок с буквой «Z» всегда был у него на пиджаке, но судя по всему слухи не врут и его заставляли показывать символ. Как только контроль исчез, исчез и значок. Впрочем, это не удивительно, ведь как говорят в Смольном, губернатор очень боится выражать свое мнение про спецоперацию. Боится санкций, боится реакции Запада», — отметил Рост.

Журналист добавил, что многие чиновники Петербурга имеют недвижимость за рубежом, поэтому стараются не высказываться о происходящем на Украине, ведь есть риск лишиться имущества.

«И резкое исчезновение значка у Беглова, заставляет задуматься, что есть на той стороне у губернатора», — сказал он.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин раскритиковал Беглова за нежелание поддержать спецоперацию на Украине. По словам предпринимателя, губернатор практически ничего для этого не делает.