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Питерец.ру » Политика » Беглов подвел итоги работы за год

Беглов подвел итоги работы за год

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
С какими трудностями столкнулся Беглов на посту губернатора?

«Питерец.ру» отмечает, что Александр Беглов провел год на посту губернатора Северной столицы. Поэтому наступило время подведения некоторых итогов. Александр Дмитриевич признался, что самым сложным моментом в работе за этот период стала пандемия коронавируса.

По словам Беглова, в тот момент никто в мире ничего не понимал. Сначала возникла тревога, потом это позволило проанализировать ситуацию. Когда стал понятен масштаб угрозы, было принято решение финансово поддержать медиков. Таких людей заболело достаточно много.

По словам Беглова, коронавирус пришел в Петербург на 2-3 недели позже, чем в Москву. Это помогло выиграть время, поскольку были видны положительные и отрицательные моменты касательно мер борьбы с коронавирусом.

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