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Питерец.ру » Общество » Итоги операции «Сообщи, где торгуют смертью»

Итоги операции «Сообщи, где торгуют смертью»

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области подведены итоги операции «Сообщи, где торгуют смертью»

В период с 15 по 26 марта 2021 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведен 1-й этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Данная акция проводится сотрудниками ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, организации работы по приему и отработке оперативной информации в подразделениях полиции, а также консультаций и оказания квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых на территории города и области.

В целях получения информации о незаконном обороте наркотиков была организована работа телефона «горячей линии» и мониторинг сети «Интернет», а также осуществлены мероприятия по проверке мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, направленные на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В период проведения Акции на «телефон горячей линии» от граждан поступило 120 звонков с информацией о возможно совершаемых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области преступлениях и правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Вся полученная информация направлена в территориальные органы МВД России на районном уровне, для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

По итогам первого этапа акции выявлено 162 административных правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

В результате операции изъято более 10,5 килограмма различных наркотических средств и психотропных веществ.

Кроме того, в период акции проверено 344 места массового пребывания несовершеннолетних  и молодежи.

Источник: ГУ МВД
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