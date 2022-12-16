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Питерец.ру » Общество » В Петербурге подвели итоги работы Антинаркотической комиссии

В Петербурге подвели итоги работы Антинаркотической комиссии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Петербурга
На заседании Антинаркотической комиссии Санкт‑Петербурга подвели итоги работы в 2022 году и обсудили планы на следующий год.

На заседании Антинаркотической комиссии Санкт‑Петербурга, которую провел в Смольном губернатор Александр Беглов, подвели итоги работы в 2022 году и обсудили планы на следующий год.

Рассмотрены вопросы совершенствования наркологической службы в Санкт‑Петербурге, а также создания межведомственной автоматизированной системы токсикологического мониторинга.

Также обсуждалось дополнительное привлечение медиа-ресурсов для активизации информационно-пропагандистской работы в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

«Мы обязаны выполнять утвержденную Президентом Стратегию государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года. Необходимо принимать более жесткие меры по борьбе с наркотиками и их распространителями», - подчеркнул губернатор.

Он потребовал от всех членов комиссии повысить уровень личной ответственности за выполнение приоритетных направлений Стратегии.

Источник: Администрация Петербурга
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