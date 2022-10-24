Студентка Корабелки стала вице-спикером Петербургского Молодежного парламента

21 октября состоялось очередное заседание Петербургского Молодежного парламента, на котором тайным голосованием молодые депутаты избрали заместителей спикера. В числе избранных вице-спикеров – студентка 4 курса инженерно-экономического факультета СПбГМТУ Александра Мамышева, являющаяся председателем контрольно-ревизионной комиссии петербургской «Молодой гвардии Единой России».
В рамках заседания молодые парламентарии также утвердили состав комиссий, по пяти профильным направлениям:
- этика, регламент и межпарламентское сотрудничество;
- вопросы учащейся и работающей молодежи;
- культурно-массовая и спортивная деятельность;
- социально-экономическая деятельность и развитие молодежного предпринимательства;
- гражданско-патриотическое воспитание.