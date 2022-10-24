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Питерец.ру » Политика » Студентка Корабелки стала вице-спикером Петербургского Молодежного парламента

Студентка Корабелки стала вице-спикером Петербургского Молодежного парламента

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45
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПБГМТУ
Студентка Корабелки стала вице-спикером Петербургского Молодежного парламента

21 октября состоялось очередное заседание Петербургского Молодежного парламента, на котором тайным голосованием молодые депутаты избрали заместителей спикера. В числе избранных вице-спикеров – студентка 4 курса инженерно-экономического факультета СПбГМТУ Александра Мамышева, являющаяся председателем контрольно-ревизионной комиссии  петербургской «Молодой гвардии Единой России».

В рамках заседания молодые парламентарии также утвердили состав комиссий, по пяти профильным направлениям:

  • этика, регламент и межпарламентское сотрудничество;
  • вопросы учащейся и работающей молодежи;
  • культурно-массовая и спортивная деятельность;
  • социально-экономическая деятельность и развитие молодежного предпринимательства;
  • гражданско-патриотическое воспитание.
Источник: СПбГМТУ
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