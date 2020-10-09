Александр Беглов утвердил состав молодежного правительства города

Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление «Об утверждении состава Молодежной коллегии Санкт-Петербурга». В молодежное правительство города вошли 37 петербуржцев.

«Для меня это большой вызов и ответственность. Я надеюсь, что плотная работа с коллегами из всех комитетов поможет воплотить те идеи, которые уже сейчас есть у ребят. Будет здорово, если мы сделаем по-настоящему необходимые для города проекты», – отмечает председатель Молодежной коллегии Санкт-Петербурга Дарья Белякова.

Молодежная коллегия – это совещательный орган при Губернаторе Санкт-Петербурга, который работает в нашем городе с 2012 года. В этом году молодые управленцы распределились по 7 профильным комиссиям:

Комиссии по массовым коммуникациям, внешним связям, национальным и международным отношениям;

Комиссии по науке, образованию, культуре и спорту;

Комиссии по экономической политике и стратегическому планированию, молодежному предпринимательству и трудовым отношениям;

Комиссии по экологической политике, развитию городской инфраструктуры и транспорта;

Комиссии по молодежному самоуправлению, поддержке молодежных проектов и инициатив;

Комиссии по здравоохранению, социальной политике и гражданско‑патриотическому воспитанию;

Комиссии по информатизации, массовым мероприятиям и развитию добровольческой деятельности.

Теперь лучшие из лучших смогут заняться реализацией молодежных проектов и идей вместе с органами государственной власти города и доказать, что Санкт-Петербург – это город возможностей.

«Я занимаюсь общественной деятельностью уже больше трех лет и, когда узнала об отборе в Молодежную коллегию, решила попробовать свои силы. Я очень рада, что стала частью нового созыва и смогу участвовать в создании и реализации важных проектов для нашего города. Мне интересно работать со специалистами различных профильных комитетов и перенять их знания и опыт», – отмечает член комиссии по массовым коммуникациям, внешним связям, межнациональным и международным отношениям Анна Мельник.

За 8 лет проект стал «стартовой» площадкой для многих талантливых ребят нашего города.