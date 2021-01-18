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Питерец.ру » Политика » Первым заместителем "молодежного" Комитета назначена Ксения Посылаева

Первым заместителем "молодежного" Комитета назначена Ксения Посылаева

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Опубликовал: Вадик Котов
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Первым заместителем Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями назначена Ксения Посылаева

В Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями назначен первый заместитель председателя. С 12 января должность занимает Ксения Александровна Посылаева.

Она будет курировать деятельность 3 отделов: отдела по поддержке молодежных инициатив и реализации программ в сфере государственной молодежной политики, отдела бухгалтерского учета и внутреннего финансового контроля и отдела поддержки и развития некоммерческих организаций.

«Мы неоднократно повторяли, что Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями является кузницей кадров для петербургских корпораций и структур федерального значения. Приятно, когда сотрудники растут в профессиональном плане в стенах комитета. Ксения работает с нами почти 5 лет и знает все нюансы работы ведомства. Уверен, она достойно справится с возложенными обязанностями и теми задачами, которые ставит перед нами Правительство города», - отметил председатель комитета Богдан Заставный.

Ксения пришла в комитет в ноябре 2016 года и работала в должности начальника отдела правового, кадрового и организационного обеспечения. До этого трудилась в Комитете по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области, Комитете по развитию туризма, Комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга.

Источник: Комитет по молодежной политике
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