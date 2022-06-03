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Стартовал III этап отбора кандидатов в Молодежный парламент Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Стартовал III этап отбора кандидатов в Молодежный парламент Санкт-Петербурга

Сегодня началось онлайн-голосование, которое станет заключительным этапом формирования Молодежного парламента Санкт-Петербурга. Список кандидатов, допущенных к выборам, составляет 64 человека. Победителями конкурсного отбора станут 32 участника, набравшие большинство голосов. Остальные кандидаты войдут в кадровый резерв Молодежного парламента Санкт-Петербурга. 

Выборный оргкомитет сформирует окончательный список будущих парламентариев с учетом еще 18 кандидатур, представленных по квотам региональных политических партий. 

Утвердит состав первого Молодежного парламента Северной столицы Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Согласно планам Оргкомитета, первое заседание юных парламентариев состоится до конца июня.

Работа Молодежного парламента будет направлена на подготовку предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства города в области защиты прав, свобод и законных интересов молодежи, содействие в формировании и реализации государственной молодежной политики Санкт-Петербурга, приобщение молодежи к парламентской деятельности и формирование активной гражданской позиции, развитие правовой, политической и социальной культуры молодежи.

Проголосовать за кандидатов, которые достойны войти в состав новой структуры, можно на сайте https://www.assembly.spb.ru/elections

Источник: ЗАКС
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