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Питерец.ру » Политика » Налаживаем связи с Африкой

Налаживаем связи с Африкой

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Петербург примет важные международные мероприятия

«Питерец.ру» сообщает, что в 2023 году в Северной столице состоится саммит Россия – Африка. Мероприятие пройдет в конце июля, свое участие уже подтвердил глава ЮАР Рамафоса. Об этом сообщил посол африканской страны.

Африка, Азия, Латинская Америка становятся важными направлениями для взаимодействия. Россия начинает налаживать и укреплять связи со странами, которые не поддерживают политику США.

В частности, в июне пройдет ПМЭФ, куда приглашена делегация из ОАЭ. В июнь в Петербург приедут политики и предприниматели из этой страны. Еще в мае состоится Международный юридический форум.

В общем, Петербург продолжает оставаться местом проведения важных мероприятий. Вот только состав участников несколько изменился.

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