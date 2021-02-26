Деловой форум состоится

Россия и Китай активно взаимодействуют во многих сферах. Это сотрудничество распространяется и на торгово-экономические отношения. Представители бизнеса находят выгоду в таком партнерстве.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице состоится Российско-китайский форум. В прошлом году данное мероприятие было отменено по причине пандемии коронавируса. На этот раз деловой форум решили провести.

Мероприятие станет отличной площадкой для взаимодействия деловых кругов России и Китая. Представители бизнеса получат еще одну возможность для открытого диалога между нашими странами. На форуме будут затронуты вопросы торговли, экономики и экологических технологий.

Петербург уже давно стал местом, где проводятся многие серьезные форумы и другие важные мероприятия.