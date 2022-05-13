ПМЭФ пройдет без финнов

«Питерец.ру» сообщает, что Финляндия не станет принимать участие в ПМЭФ. Поэтому наши северные соседи в Петербург не приедут. Однако речь идет о государственной делегации.

Что касается отдельных финских компаний и предпринимателей, то они смогут приехать на форум, если захотят. Ассоциация, объединяющая крупный бизнес Финляндии, подтвердила отказ от участия. При этом там подчеркнули, что каждая компания будет принимать самостоятельное решение по данному вопросу.

Естественно, у такого отказа есть политическая подоплека. Так поступят не только финны. Приглашения на ПМЭФ были разосланы представителям 190 стран. Пока свое участие подтвердили лишь 69 из них.

Конечно, для России это не стало сюрпризом. Понятно, что многие в Петербург сейчас не приедут. Но это больше их проблемы, чем наши. Мы же будем выстраивать диалог с теми, кто готов к сотрудничеству.