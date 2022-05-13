ента новостей

13:09
На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют съезд на проспект Косыгина
09:41
ПМЭФ пройдет без финнов
09:18
Биткоин обвалится
08:55
Раненым – выплаты
00:09
Точный бросок Билли Бэрона позволил «Зениту» выйти вперёд в серии с УНИКСом
16:10
Комтранс отмахивается от жалоб активистов «Города перемен» из-за транспортной реформы
13:51
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
11:48
Александр Беглов может освободить кресло губернатора Петербурга на будущей неделе
10:51
В город придет холера?
10:14
Что с разгрузочными днями?
09:48
Что с полетами?
12:18
Петербуржцы массово жалуются на невозможность оплатить проезд в общественном транспорте картой
09:26
Гадюки пробудились
09:02
Что с грибным сезоном
07:58
Как защититься от клещей
22:20
Вслед за Станиславом Шушкевичем умер первый президент Украины Леонид Кравчук – ещё один участник Беловежских соглашений
17:46
В Петербурге полицейские задержали развратника из Узбекистана
17:28
Обещания ПМЭФ-2022: Петербург не смог реализовать инновационные проекты
12:08
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю
09:59
Людей было больше миллиона
09:17
Активно торгуем с китайцами
09:13
Как женщине сохранять молодость?
13:32
Провал транспортной реформы в Петербурге привел к увеличению нагрузки на метро
10:36
Мы продолжаем сотрудничать
10:29
Руководители поздравили с Днем победы
09:39
В стоматологии возникли сложности
14:56
По меньшей мере 32 человека погибли в результате мощного взрыва, разрушившего отель в Гаване
14:49
В Петербурге задержан отчим-истязатель, возбуждено уголовное дело
14:44
В Ленобласти задержаны граждане за культивацию наркосодержащих растений
14:36
В Ленобласти 2-летний малыш выпал с 4-го этажа
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » ПМЭФ пройдет без финнов

ПМЭФ пройдет без финнов

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
kremlin.ru
Финская делегация не приедет на петербургский форум 

«Питерец.ру» сообщает, что Финляндия не станет принимать участие в ПМЭФ. Поэтому наши северные соседи в Петербург не приедут. Однако речь идет о государственной делегации.

Что касается отдельных финских компаний и предпринимателей, то они смогут приехать на форум, если захотят. Ассоциация, объединяющая крупный бизнес Финляндии, подтвердила отказ от участия. При этом там подчеркнули, что каждая компания будет принимать самостоятельное решение по данному вопросу.

Естественно, у такого отказа есть политическая подоплека. Так поступят не только финны. Приглашения на ПМЭФ были разосланы представителям 190 стран. Пока свое участие подтвердили лишь 69 из них.

Конечно, для России это не стало сюрпризом. Понятно, что многие в Петербург сейчас не приедут. Но это больше их проблемы, чем наши. Мы же будем выстраивать диалог с теми, кто готов к сотрудничеству.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-03-2019, 09:30
Форум без американцев
12-03-2021, 09:05
Путин приедет на ПМЭФ?
30-05-2016, 10:30
Давление на главу Еврокомиссии
27-02-2020, 07:25
Что ожидается на ПМЭФ-2020
22-05-2018, 09:11
Очередной форум
17-06-2015, 08:38
Путин посетит международный экономический форум

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
216
8-05-2022, 12:30
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель
0
167
6-05-2022, 13:49
В Ленобласти иномарка сбила ребенка и скрылась
0
198
5-05-2022, 15:03
В Ленобласти внедорожник "Мерседес" влетел в стоянку грузовиков
0
228
5-05-2022, 09:44
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
Наверх