ПМЭФ-2022 состоится

Россия вообще и Петербург в частности продолжают жить своей жизнью. Недружественное отношение США и их союзников несколько усложняет ситуацию. Но в целом все продолжает идти своим чередом.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице началась постепенная подготовка к ПМЭФ-2022. Мероприятие пройдет с 15 по 18 июня. На экспозицию форума Петербург намерен потратить 63 млн руб.

Конечно, в этом году состав участников вряд ли будет широким. Многие страны отказываются взаимодействовать с Россией. Затруднено и сообщение, что тоже повлияет на приезд некоторых участников.

Одним из главных международных участников ПМЭФ-2022 может стать президент Казахстана Токаев. Но до июня еще многое может поменяться. При определенных раскладах экономический форум могут и вовсе отменить. Однако такие меры будут приняты в исключительных случаях.