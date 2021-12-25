ента новостей

10:50
Другое Рождество
10:28
QR-код через МФЦ
09:28
Главы СНГ встретятся
10:59
Южная Корея помиловала опального бывшего президента Пак Кын Хе
10:52
Фанаты протестуют
10:52
Япония решила не отправлять правительственных чиновников на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине
10:45
Трамп рекламирует эффективность вакцины против Covid-19
10:30
В Петербурге следователя задержали за получение взятки
10:11
Как защититься от омикрона?
08:59
Иски бывают странными
13:18
Бывшего президента Туниса Марзуки заочно приговорили к тюремному заключению
12:25
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 800 тысяч рублей
11:51
В Петербурге задержаны трое мужчин подозреваемых в вымогательстве
11:47
В Петербурге задержан телефонный аферист, обманувший пенсионера
11:43
В Ленобласти задержан мужчина, стрелявших с балкона
10:55
Уничтожили газон – заплатите
09:41
Активно покупают снегоходы
08:40
На «Газпром» пожаловались
00:08
СКА смог в овертайме одолеть ЦСКА, победу принёс Никита Гусев
21:52
В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку
18:19
В Петербурге пройдут молодежные акции, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции/СПИДа
13:34
Выставка «47 после 74»
13:26
В Ленобласти в массовом ДТП один человек погиб, двое пострадали
11:31
Пандемийные полномочия продлены
11:01
В Петербурге пенсионер перевел мошенникам почти 6 миллионов рублей
10:52
Суд обязал правителя эмирата Дубай выплатить бывшей жене 728 миллионов долларов
10:44
Южная Корея сообщает о новом рекордном количестве пациентов с коронавирусом в критическом состоянии
10:41
В Испании зафиксировано самое большое ежедневное число случаев заболевания Covid-19
10:35
В Петербурге мигрант изнасиловал женщину в такси
10:17
«Деток» станет меньше
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Главы СНГ встретятся

Главы СНГ встретятся

0
54
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Петербург приедут руководители СНГ

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице состоится очередная встреча глав государств, входящих в состав СНГ. Мероприятие пройдет 28 декабря и будет носить неформальный характер. В рамках данного мероприятия пройдет отдельная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Президенты России и Белоруссии в очередной раз обсудят вопросы, касающиеся взаимодействия наших государств, а также международную повестку дня. Этот разговор состоится 29 декабря. Путину и Лукашенко приходится решать проблемы, связанные с санкциями и противостоянием Западу. Будучи в одной лодке с Россией, Белоруссия тоже сталкивается с серьезными проблемами.

Что касается Петербурга, то уже неоднократно становился местом проведения серьезных международных мероприятий. Здесь проходят различные саммиты, конференции, форумы, в том числе ПМЭФ. Это еще раз подчеркивает высокий статус города на Неве.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

13-07-2021, 10:24
Президенты снова встретятся
18-07-2019, 08:22
Переговоры с Лукашенко
15-07-2021, 09:58
О чем говорили Путин и Лукашенко?
4-04-2017, 09:22
Нефтегазовые разногласия решены
2-04-2019, 07:42
Встреча со скандинавскими лидерами
28-08-2020, 08:56
Почему Путин поддержал Лукашенко

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
266
22-12-2021, 13:26
В Ленобласти в массовом ДТП один человек погиб, двое пострадали
0
226
20-12-2021, 12:27
В Петербурге иномарка сбила 13-летнюю девочку
0
365
16-12-2021, 13:25
В Ленобласти в ДТП пострадал трехлетний ребенок
1
349
16-12-2021, 13:09
По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
Наверх