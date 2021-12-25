Главы СНГ встретятся

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице состоится очередная встреча глав государств, входящих в состав СНГ. Мероприятие пройдет 28 декабря и будет носить неформальный характер. В рамках данного мероприятия пройдет отдельная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Президенты России и Белоруссии в очередной раз обсудят вопросы, касающиеся взаимодействия наших государств, а также международную повестку дня. Этот разговор состоится 29 декабря. Путину и Лукашенко приходится решать проблемы, связанные с санкциями и противостоянием Западу. Будучи в одной лодке с Россией, Белоруссия тоже сталкивается с серьезными проблемами.

Что касается Петербурга, то уже неоднократно становился местом проведения серьезных международных мероприятий. Здесь проходят различные саммиты, конференции, форумы, в том числе ПМЭФ. Это еще раз подчеркивает высокий статус города на Неве.