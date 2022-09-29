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Питерец.ру » Политика » Вице-спикер Николай Бондаренко провел ряд рабочих встреч во Вьетнаме

Вице-спикер Николай Бондаренко провел ряд рабочих встреч во Вьетнаме

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Вице-спикер Николай Бондаренко провел ряд рабочих встреч во Вьетнаме 

На этой неделе заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко в составе рабочей группы по взаимодействию между Правительством Санкт-Петербурга и Народным Комитетом города Хошимина находится во Вьетнаме.

Встреча с руководителем Департамента внешних связей города Хошимина Чан Фуок Ань стала одной из первых, состоявшихся в рамках рабочего визита. Фуок Ань отметил особую роль города на Неве в отношениях Вьетнама и России. Взаимодействие между Правительством Петербурга и Народным комитетом Хошимина принесло уже конкретные результаты в таких областях, как медицина, развитие городской инфраструктуры, IT-технологии, культура, промышленность и торговля.

В начале декабря 2022 года в Хошимине состоится форум «Диалог Дружбы», в котором будут участвовать двенадцать городов мира, в том числе и Санкт-Петербург. На форуме будут представлены проекты и предложения в различных областях. В ходе беседы стороны предварительно договорились, что Россию на форуме будут представлять промышленники, руководители медицинских учреждений, а также специалисты IT-компаний именно Петербурга.

Представители сторон также обсудили подготовку и проведение конференции, посвящённой 45-летию установления побратимских связей между городами-партнёрами. Юбилей будет отмечаться в ноябре 2022 года.

В рамках рабочего визита Николай Бондаренко также встретился с постоянным заместителем Председателя комиссии по международным отношениям Национального Собрания Вьетнама Нгуен Мань Тиеном. Обсудили конкретные вопросы по развитию сотрудничества вьетнамской стороны с промышленными предприятиями России, в том числе Санкт-Петербурга.

– В настоящее время Вьетнам активно импортирует продукцию тяжелого машиностроения из других стран. Со своей стороны предложил вьетнамским товарищам организовать поездку ведущих специалистов, представляющих промышленные предприятия Вьетнама, в наш город для ознакомления с продукцией, которую производят наши предприятия, – отметил Николай Бондаренко.

Также обсудили вопросы развития туризма между двумя странами, оказания помощи вьетнамским гражданам, работающим в РФ, в решении миграционных вопросов, взаиморасчетов между двумя странами.

Кроме того, во Вьетнаме состоялась встреча с заместителем заведующего международным отделом Центральной Коммунистической партии Вьетнама товарищем Нгуен Тхи Хоанг Ван. Стороны подтвердили особую значимость стратегического партнёрства России и Вьетнама, а также большую роль Петербурга в российско-вьетнамских отношениях. Вьетнамская сторона выразила готовность в развитии двухсторонних отношений в сферах экономики, культуры, образования, укрепления побратимских связей с регионами Вьетнама.

Источник: ЗАКС
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