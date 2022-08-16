Парламентарии Петербурга откроют свою приёмную в Мариуполе

В городе Мариуполе (Донецкая Народная Республика) в ближайшее время откроется Общественная приёмная депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Парламентарии и их помощники будут принимать жителей города-побратима по вопросам, связанным с его поэтапным возвращением к нормальной жизни. Среди основных задач приёмной – правовые консультации, в том числе по получению российского гражданства, трудоустройства, социальной поддержки, содействие местным властям в нормотворчестве и законодательной деятельности, в оказании медицинской помощи в Петербурге, установлении экономических связей с петербургскими предприятиями, а также воссоединение с родными и близкими, проживающими на территории РФ, и оказание гуманитарной помощи.

– Петербург своих не бросает. Команда Законодательного Собрания готова оперативно включиться в общую работу по оказанию помощи городу-побратиму. Сегодня значимых результатов в этой области уже достигли партии, волонтёры, центры гуманитарной и юридической помощи. Теперь поддержка станет ещё более комплексной, – прокомментировал спикер парламента Александр Бельский.

Напомним, 1 июня 2022 года в Мариуполе Губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и руководителем городской администрации Константином Иващенко было подписано соглашение об установлении побратимских связей. В рамках документа петербургские специалисты помогут городу в восстановлении разрушенной инфраструктуры.