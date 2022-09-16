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Мариинский дворец посетил спикер парламента индийского штата Махараштра

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Мариинский дворец посетил спикер парламента индийского штата Махараштра

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко встретился в Мариинском дворце с Председателем Законодательного Собрания штата Махараштра (Индия) г-ном Рахулем Нарвекаром. В беседе также принимал участие Генеральный консул Республики Индия в СПб г-н Кумар Гаурав.

Вице-спикер петербургского парламента приветствовал гостей от имени Председателя ЗС СПб Александра Бельского и назвал их визит очень важным для нашего города в юбилейную, 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами.

– Индия сегодня – ключевой партнер России. Петербург и столица провинции Мумбаи являются городами-побратимами и многие годы поддерживают тесные связи на всех уровнях. Сегодня власти Северной столицы еще более заинтересованы в развитии диалога с индийскими коллегами на дружественной взаимовыгодной основе. Мы возлагаем большие надежды на результаты встречи лидеров двух государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, – сказал Николай Бондаренко.

Депутат предложил г-ну Нарвекару обсудить возможность налаживания постоянных контактов между двумя региональными парламентами, чему могло бы послужить подписание Меморандума о взаимопонимании между законодательными органами Петербурга и Махараштры. Заместитель Председателя ЗС СПб также выразил благодарность Генеральному консулу Индии за вклад в укрепление российско-индийской дружбы.

Г-н Нарвекар поблагодарил Николая Бондаренко за теплый прием и отметил, что Санкт-Петербург и Мумбаи имеют много общего, как крупные мегаполисы, промышленные и культурные центры. Перед исполнительной и представительной властью в двух городах стоят схожие управленческие задачи, поэтому председатель парламента штата считает полезным постоянный обмен опытом с петербургскими коллегами в сфере законотворчества. Он заверил вице-спикера ЗС СПб, что по возвращении домой даст поручение депутатам законодательного органа Махараштры подготовить проект Меморандума о взаимопонимании.

Участники встречи также обсудили внешнеполитическое сотрудничество России и Индии, экономическое взаимодействие и культурные связи. Г-н Нарвекар пригласил петербургских депутатов посетить штат Махараштра с визитом.

Источник: ЗАКС
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