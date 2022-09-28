Парламенты Петербурга и Ханоя могут заключить Меморандум о сотрудничестве

Вице-спикер Законодательного Собрания Петербурга Николай Бондаренко в рамках рабочего визита во Вьетнам встретился с первым заместителем Председателя Народного Совета города Ханоя Пхунг Тхи Хонг Ха. Во встрече также приняли участие директора департаментов образования, здравоохранения, финансов, межпарламентского сотрудничества парламента Ханоя.

Николай Бондаренко предложил Совету подготовить и подписать двухсторонний Меморандум о межпарламентском сотрудничестве. В рамках документа планируется осуществлять регулярный обмен делегатами двух городов для взаимодействия и обмена опытом.

– Наш город обладает высоким научным потенциалом. В Петербурге много учебных заведений, известных своей историей и традициями, есть хорошая возможность развивать отношения со столицей Вьетнама в области обучения и обмена студентами, – сказал Николай Бондаренко.

От лица главы петербургского парламента Александра Бельского и депутатов он передал самые искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия жителям города Ханоя.

По итогам встречи договорились начать совместную работу над проектом документа о сотрудничестве между парламентами двух городов и подписать его в 2023 году во время открытия памятника первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге.

Ещё одну встречу вице-спикер провёл с Директором департамента внешних связей города Ханоя Нго Минь Хоанг, в ходе которой обсудили вопросы координации действий сторон по подготовке Меморандума о сотрудничестве между Ханоем и Петербургом. Прошла также встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам Геннадием Бездетко.

Кроме того, Николай Бондаренко почтил память первого президента Вьетнама Хо Ши Мина. Он возложил венок от Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Правительства города к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина.