ента новостей

17:23
Александр Бельский встретился с представителями киберспортивного сообщества города
17:18
На Мамаевом кургане установят памятник павшим воинам-ленинградцам
17:14
Беременные Северной столицы отметили день семьи, любви и верности
17:02
Политолог Марков охарактеризовал выступление «Би-2» на Суперкубке как пощечину россиянам
14:44
В Петербурге адержали мужчину, нанесшего ножевое ранение оппоненту в ходе конфликта из-за парковочного места
14:30
В СПбГУ вручили дипломы выпускникам-политологам
14:27
Конкурс "Ближний круг"
14:22
В Ленобласти определили лучших специалистов-кинологов Северо-Западного округа Росгвардии
11:02
Когда бензин станет дешевле
09:50
Что пить в жару
09:39
Косолапый подрался сам с собой
15:34
Группе «Би-2» досталось от зенитовских болельщиков, а вот Розенбаума уважают все
09:27
Что творится с тарифами ЖКХ?
08:46
Переводы станут бесплатными
08:29
Субсидии для бизнеса
21:47
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после совершённого на него покушения
11:05
Петербуржцы обратились за помощью к президенту Путину из-за неубранного токсичного снега
10:52
Инвесторы вкладывают в офисы
09:26
Любовь с первого взгляда – миф или реальность?
08:28
Когда нужно обращаться к онкологу
14:40
Депутат Вишневский раскритиковал петербургских чиновников за молчаливое одобрение сноса ОКН
14:10
В Ленобласти задержан мужчина, угнавший автомобиль у своего знакомого
10:18
Путин будет на саммите G-20
09:51
Незаконными сносами займется спецкомиссия
09:34
К нам могут приехать знатоки
22:25
Сочинец Родригао переходит в «Зенит» вслед за Касьеррой
18:41
Камнем по голове: в Петербурге прохожий чудом уцелел под камнепадом на Большой Конюшенной
16:42
Средний рост зарплаты петербуржцев оказался меньше уровня инфляции
08:23
Где малина и черника?
08:00
Требуется ли высшее образование?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На Мамаевом кургане установят памятник павшим воинам-ленинградцам

На Мамаевом кургане установят памятник павшим воинам-ленинградцам

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
На Мамаевом кургане установят памятник павшим воинам-ленинградцам

Представители Законодательного Собрания с рабочим визитом прибыли в Волгоград. В делегацию вошли депутат Константин Чебыкин, сотрудники Управления внешних связей парламента и Комитета внешних связей Правительства Санкт-Петербурга. Коллег встретил заместитель Председателя Волгоградской областной Думы Дмитрий Калашников.

Цель визита – решение организационно-технических вопросов по установке памятного знака павшим воинам-ленинградцам на Мамаевом кургане. Напомним, что на XXV Петербургском международном экономическом форуме губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, спикер парламента Северной столицы Александр Бельский подписали Меморандум, направленный на укрепление духовных, культурных и экономических связей между городами, сыгравшими знаковую роль в истории Отечества.

Для реализации поставленной задачи, сегодня, 11 июля, прошла встреча петербургской стороны с руководством музея-панорамы «Сталинградская битва». Также делегаты возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы и к могиле командующего 62-й армией Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова. 

Регионы нацелены на укрепление партнёрских взаимоотношений. В мае 2022 года депутатами ЗС СПб был организован автопробег, посвящённый 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию Сталинградской битвы и поддержке специальной военной операции на Украине. 

По прибытию автоколонны в Волгоград состоялась встреча петербургских парламентариев с местными коллегами с участием Александра Бельского и председателя Волгоградской областной Думы Александра Блошкина. 

По итогам было принято совместное решение – возродить в широком формате сотрудничество между городами-героями, как это было в советское время. В этот же день прошла церемония передачи капсул с землей с Пискаревского мемориального кладбища и с Мамаева кургана.

На Аллее памяти Пискаревского мемориального кладбища в Петербурге уже открыта памятная плита в честь сталинградцев, погибших при обороне Ленинграда.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-06-2022, 11:17
Подписан меморандум об установке на Мамаевом кургане памятного знака воинам-ленинградцам
9-06-2022, 13:44
Спикер парламента и губернатор возложили цветы к надгробию Петра I
7-06-2022, 16:29
Александр Бельский и Александр Беглов вручили паспорта юным петербуржцам
24-06-2022, 14:21
Подписано соглашение о сотрудничестве парламентов Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии
17-05-2013, 15:48
В Мариинском дворце обсудили перспективу развития культурных и образовательных связей с Пакистаном
29-06-2022, 18:52
Александр Бельский и Александр Беглов подписали Совместный план законопроектной работы на 2022-2023 годы

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
283
5-07-2022, 12:31
В Кудрово иномарка сбила пенсионерку
0
239
4-07-2022, 13:51
В Петербурге «Лада Веста» сбила подростка на самокате
0
218
4-07-2022, 12:49
В Петербурге трактор протаранил четыре припаркованных автомабиля
0
201
4-07-2022, 12:35
В Ленобласти иномарка вылетела с дороги в Вуоксу, погибла пожилая женщина
Наверх