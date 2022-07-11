На Мамаевом кургане установят памятник павшим воинам-ленинградцам

Представители Законодательного Собрания с рабочим визитом прибыли в Волгоград. В делегацию вошли депутат Константин Чебыкин, сотрудники Управления внешних связей парламента и Комитета внешних связей Правительства Санкт-Петербурга. Коллег встретил заместитель Председателя Волгоградской областной Думы Дмитрий Калашников.

Цель визита – решение организационно-технических вопросов по установке памятного знака павшим воинам-ленинградцам на Мамаевом кургане. Напомним, что на XXV Петербургском международном экономическом форуме губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, спикер парламента Северной столицы Александр Бельский подписали Меморандум, направленный на укрепление духовных, культурных и экономических связей между городами, сыгравшими знаковую роль в истории Отечества.

Для реализации поставленной задачи, сегодня, 11 июля, прошла встреча петербургской стороны с руководством музея-панорамы «Сталинградская битва». Также делегаты возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы и к могиле командующего 62-й армией Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова.

Регионы нацелены на укрепление партнёрских взаимоотношений. В мае 2022 года депутатами ЗС СПб был организован автопробег, посвящённый 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию Сталинградской битвы и поддержке специальной военной операции на Украине.

По прибытию автоколонны в Волгоград состоялась встреча петербургских парламентариев с местными коллегами с участием Александра Бельского и председателя Волгоградской областной Думы Александра Блошкина.

По итогам было принято совместное решение – возродить в широком формате сотрудничество между городами-героями, как это было в советское время. В этот же день прошла церемония передачи капсул с землей с Пискаревского мемориального кладбища и с Мамаева кургана.

На Аллее памяти Пискаревского мемориального кладбища в Петербурге уже открыта памятная плита в честь сталинградцев, погибших при обороне Ленинграда.