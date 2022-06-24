Подписано соглашение о сотрудничестве парламентов Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии

В Мариинском дворце Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский встретился с делегацией Парламента Кабардино-Балкарской Республики во главе с Председателем Парламента Татьяной Егоровой. Во встрече также приняли участие заместитель Председателя ЗС СПб Марина Шишкина, депутаты Всеволод Беликов, Любовь Егорова, Дмитрий Панов и Александр Ржаненков.

– Наше сотрудничество длится уже с 2009 года. Мы уделяем большое внимание межрегиональным парламентским связям, которые позволяют развивать взаимодействие субъектов Федерации во всех отраслях. 2022 год указом Президента объявлен Годом культурного наследия народов России. Важно рассказать петербуржцам о Северном Кавказе, о Кабардино-Балкарии как одном из самых интересных мест для отдыха. Ведь регион славится популярными курортами, спортивными объектами, природой, богатой историей и культурой. Одновременно мы приглашаем туристов из Кабардино-Балкарии в наш красивейший город, – сказал спикер Законодательного Собрания.

Александр Бельский также отметил, что в этом году исполняется 25 лет со дня подписания Соглашения о сотрудничестве Кабардино-Балкарии и Петербурга, и пожелал коллегам успехов в этом юбилейном году.

Татьяна Егорова поблагодарила Председателя ЗС СПб за теплый прием. Она вкратце рассказала об истории КБР в составе России, о структуре, фракционном составе и деятельности Парламента Кабардино-Балкарской Республики. Спикер Парламента назвала важными направлениями развития связей промышленность, образование, сельское хозяйство и туризм.

– Мы хотим превратить нашу республику в современный, высокотехнологический регион, и помощь Санкт-Петербурга для нас будет бесценной. Также мы вместе храним память о подвиге народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Уроженцы Кабардино-Балкарии защищали блокадный Ленинград. Семьи нашей республики приняли к себе детей, эвакуированных из осажденного города, – сказала Татьяна Егорова.

По окончании беседы состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и Парламентом Кабардино-Балкарской Республики.