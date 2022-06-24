Подписано соглашение о сотрудничестве парламентов Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии

В Мариинском дворце Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский встретился с делегацией Парламента Кабардино-Балкарской Республики во главе с Председателем Парламента Татьяной Егоровой. Во встрече также приняли участие заместитель Председателя ЗС СПб Марина Шишкина, депутаты Всеволод Беликов, Любовь Егорова, Дмитрий Панов и Александр Ржаненков.
Александр Бельский также отметил, что в этом году исполняется 25 лет со дня подписания Соглашения о сотрудничестве Кабардино-Балкарии и Петербурга, и пожелал коллегам успехов в этом юбилейном году.
Татьяна Егорова поблагодарила Председателя ЗС СПб за теплый прием. Она вкратце рассказала об истории КБР в составе России, о структуре, фракционном составе и деятельности Парламента Кабардино-Балкарской Республики. Спикер Парламента назвала важными направлениями развития связей промышленность, образование, сельское хозяйство и туризм.
По окончании беседы состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и Парламентом Кабардино-Балкарской Республики.