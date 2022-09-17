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Питерец.ру » Политика » Доверие Путину растет

Доверие Путину растет

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
salamnews.org
Граждане России доверяют своему президенту

«Питерец.ру» сообщает, что подавляющее большинство россиян доверяют Владимиру Путину. По данным опроса, действия президента одобряют 81,5 %. Это довольно высокий показатель, демонстрирующий силу российского лидера.

Какое-то время назад Путина много критиковали. Народу не были понятны некоторые вещи. В частности, ситуация с обнулением сроков. Но после весенних событий многое встало на свои места.

В непонятных до этого действиях президента люди увидели логику. Да и сам Путин показал себя человеком, который готов идти на смелые шаги и противостоять Западу. В отличие от американских и европейских политиков Путин принимает логичные и обоснованные решения.

Экономика страны выдержала в этих непростых реалиях. Что нельзя сказать про наших геополитических соперников. Авторитет Путина в мире очень высок. Пожалуй, сегодня это наиболее влиятельный мировой лидер.

Естественно, что Владимиру Владимировичу доверяют в Москве, Петербурге и других городах и регионах России. Влияние российского президента распространяется на многие страны. Не все же замыкается на Западе.

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