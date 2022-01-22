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Питерец.ру » Политика » Президента начали активно критиковать

Президента начали активно критиковать

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
joinfo.ua
В обществе усилилась критика в адрес президента Путина

Рейтинг президента Путина в прежние годы был очень высок. Причем это происходило, несмотря на ухудшение положения в стране. Благосостояние граждан оставляло желать лучшего, а на отношение к Владимиру Владимировичу это никак не влияло. Только вот терпение у народа закончилось. Пандемия обнажила те проблемы, которые существуют в обществе. Создалось ощущение, что Путин самоустранился от управления государством, а решения стали принимать главы регионов.

Жизнь в Петербурге и других городах ухудшилась, что отразилось на отношении к президенту. В результате его стали критиковать обычные люди. Количество негативных комментариев в социальных сетях и интернет-площадках заметно увеличилось. Простые обыватели уже не относятся к Путину как раньше. Критика стала звучать даже от тех, кто был лоялен или нейтрален по отношению к президенту.

«Питерец.ру» считает, что Владимир Владимирович несколько переоценил значимость своей харизмы. В такие периоды, как мы наблюдаем сейчас, спрос на лидеров данного формата стал гораздо меньшим. Людям больше не нужны лозунги о сильной России. Мы нуждаемся в мудрых управленческих решениях. К сожалению, этого Путин уже дать не может. Слишком уж долго он руководит страной, и создалось ощущение, что наш президент банально устал от своей деятельности.

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