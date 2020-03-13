Пойдет ли Путин на очередной срок?

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно поправкам в Конституцию РФ, президент Путин может остаться во главе государства и после 2024 года. Обнуление президентских сроков дает Владимиру Владимировичу возможность снова выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Вопрос в том, воспользуется этим Путин или нет.

Сегодня обстановка в мире отличается крайней нестабильностью. По словам некоторых политиков, ее даже можно охарактеризовать как чрезвычайную турбулентность. В это нелегкое для страны время важно сохранить стабильность, твердость и последовательность власти.

Так что при определенных раскладах Владимир Путин может по-прежнему руководить нашей страной. Многое будет зависеть от ситуации в мировой экономике, последствий коронавируса и региональных конфликтов.