Путину продолжают доверять

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно проведенным исследованиям, большая часть россиян продолжает доверять Владимиру Путину. О доверии к действующему президенту высказываются 65,1% наших соотечественников.

Премьера Мишустина поддерживают 52,2% опрошенных. Жириновскому доверяют 29,9% граждан, Зюганову – 25,7%. Лидеру «справедливороссов» Сергею Миронову доверяют 23,7% россиян.

Трудно сказать, отражают ли эти показатели объективные реалии. Ситуация с поправками к Конституции и «обнулением» сроков вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Отношение к Путину в стране несколько изменилось. Однако эти страсти несколько поутихли, и все постепенно возвращается в привычное русло.