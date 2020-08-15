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Питерец.ру » Политика » Путину продолжают доверять

Путину продолжают доверять

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
Президенту Путину доверяют более 65% граждан

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно проведенным исследованиям, большая часть россиян продолжает доверять Владимиру Путину. О доверии к действующему президенту высказываются 65,1% наших соотечественников.

Премьера Мишустина поддерживают 52,2% опрошенных. Жириновскому доверяют 29,9% граждан, Зюганову – 25,7%. Лидеру «справедливороссов» Сергею Миронову доверяют 23,7% россиян.

Трудно сказать, отражают ли эти показатели объективные реалии. Ситуация с поправками к Конституции и «обнулением» сроков вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Отношение к Путину в стране несколько изменилось. Однако эти страсти несколько поутихли, и все постепенно возвращается в привычное русло.

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