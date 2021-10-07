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Питерец.ру » Экономика » Почему Европа имеет проблемы с газом?

Почему Европа имеет проблемы с газом?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Владимир Путин высказался об ошибках Европы по газовым контрактам

Европа столкнулась с проблемой нехватки газа. «Голубого топлива» не хватит на эту зиму, что вызвало серьезный кризис. Ситуация в Европе привела к росту цен на газ. Некоторые европейские политики успели обвинить во всем Россию и «Газпром». Однако наша страна не имеет какого-либо отношения к спекулятивным действиям.

Владимир Путин заявил, что в ЕС допустили серьезную ошибку. Этот кризис наступил по причине ряда факторов. Европа стала склоняться в пользу от ветряной энергетики, которая сильно зависит от погоды. Негативное влияние оказала холодная зима, что сказалось на запасах газа. Летняя жара и безветренная погода привели к сокращению выработки энергии. Еще Европа стала отказываться от долгосрочных контрактов, за что и поплатилась. 

«Питерец.ру» отмечает, что наши власти решили увеличить предложение по газу через петербуржскую биржу. Это сделано с целью сбавить спекулятивный ажиотаж вокруг «голубого топлива».

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