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Питерец.ру » Экономика » Реализация «Северного потока-2» продолжится

Реализация «Северного потока-2» продолжится

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
Реализация «Северного потока-2» продолжится с учетом корректировок, одобренных Главгосэкспертизой

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство российской части газопровода «Северный поток-2», в том числе на морском и береговом участках трассы в Ленинградской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

«Северный поток-2», новый экспортный газопровод из России в Европу мощностью 55 млрд куб. м газа в год, пройдет через Балтийское море на побережье Германии параллельно действующей трассе газопровода «Северный поток». Общая протяженность строящегося «Северного потока-2» составляет более 1200 км, диаметр трубы – 1200 мм. Российская часть трассы, проект которой получил положительное заключение Главгосэкспертизы России в 2018 году, включает подводный участок протяженностью около 114 км в пределах акватории Финского залива Балтийского моря и береговой отрезок протяженностью 3,84 км. В 2020 году работы по строительству Северного потока -2 планируют продолжить с учетом внесения корректировок в проектную документацию, одобренную после повторного рассмотрения Главгосэкспертизой России.

В скорректированном проекте «Северного потока-2» выделены два этапа строительства. Первый этап предусматривает строительство площадки диагностических и очистных устройств, одной нитки газопровода и пусконаладочные работы. На следующем этапе - укладка второй нитки газопровода и пусконаладочные работы. Кроме того, в ходе корректировок проекта уточнены габариты и положение проектируемых зданий и сооружений, необходимых для обеспечения работы газопровода. Также изменены некоторые конструктивные, объемно-планировочные и архитектурные решения, в том числе - в части строительства подъездных автодорог и схемы организации дорожного движения в коридоре газопровода, устройства сетей связи, сигнализации и иных объектов и коммуникаций.

Источник: Главгосэкспертиза
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