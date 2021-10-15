Путин ответил на обвинения по газу

Западные политики продолжают гнуть свою линию. Причем неважно, разумной она является, абсурдной или сюрреалистичной. Главное – обвинять Россию, мы ведь в их глазах виноваты по умолчанию.

Владимир Путин отверг всяческие обвинения в адрес нашей страны по поводу газового кризиса в Европе. По словам президента, Россия никогда не использовала газ в качестве инструмента давления. Кризис в Европе возник из-за отсутствия долгосрочных контрактов, которые не были заключены. Причем это произошло не по вине нашей страны.

«Питерец.ру» отмечает, что «Газпром» готов поставлять «голубое топливо» в Европу. Но для этого нужно заключать нормальные соглашения, а не вести себя так, словно Россия чем-то обязана ЕС.

Ну а заявления американских властей о том, что Россия могла бы сделать больше для нормализации поставок в Европу, выглядят полной нелепостью. Это вопрос не к России, Путину и «Газпрому», а к европейским руководителям. Именно они оказались недальновидными в данной ситуации.