Покупайте газ за рубли

Петербургская компания «Газпром» может перейти на расчеты в рублях. Именно на таких условиях президент Путин предложил закупать российский газ недружественным странам. Это достаточно сильный ход нашего президента, который дал понять, что тоже готов вводить серьезные ограничительные меры.

В настоящий момент Европа не может полностью отказаться от нашего газа. Многие страны просто не готовы к такому шагу, поскольку это причинит ущерб их же собственным гражданам. Так что вероятность покупки голубого топлива за российские рубли существует.

Безусловно, ситуация неоднозначная. Некоторые эксперты считают, что это приведет к падению доллара и евро. Другие воздерживаются от столь категоричных прогнозов. Однако рубль в любом случае должен будет укрепиться после таких сделок.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Пойдет ли Европа на газовые условия России?» В ЕС уже давно показали, что готовы плясать под дудку США. Причем делают это даже в тех случаях, когда подобные пляски приводят к собственным потерям. Так что резкий отказ от взаимодействия с «Газпромом» тоже возможен. Нельзя исключать и такого сценария.

Возможно, европейские лидеры предпочтут пойти по пути компромисса и попытаются вычеркнуть себя из списка недружественных России стран. В общем, сейчас можно строить разные предположения. Ясно одно – газовый вопрос переходит в сверхострую фазу.